Депутат: Силовые ведомства действовали в рамках полномочий, выступив с предостережениями после анонсирования акции

Генпрокуратура, Следственный комитет и Министерство внутренних дел действовали в рамках своих полномочий, выступив с предупреждениями о недопустимости несогласованных мероприятий после анонсирования оппозицией акции с фонариками. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

«Если речь идет о том, в пределах ли своих полномочий действует прокуратура, СКР и МВД, я могу ответить четко: законом предоставлено право для предупреждения правонарушений — объявлять официальные предостережения. То есть они действуют в пределах своих полномочий», — отметил депутат.

Что касается того, были ли основания для объявления официальных предостережений, по словам Э.Валеева, здесь «надо исследовать конкретные факты», но такой возможности он лишен. «Что подразумевается под выходом с фонариками, должны исследовать те, кто объявлял предостережение. Если это какие-то незаконные акции, то, наверное, правильно. Я не знаю, что они подразумевали, когда объявляли предостережение», — заключил депутат.

Ранее сторонники политика Алексея Навального анонсировали новую акцию 14 февраля, в частности, призвали россиян вечером в День святого Валентина выйти в свои дворы, включить фонарики в телефонах и постоять так несколько минут.

Позже Генпрокуратура, СК и МВД выступили с предупреждениями о недопустимости несогласованных акций и ответственности за участие в них.