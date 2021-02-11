Центральный банк с 1-го октября планирует установить суточный лимит на переводы через систему быстрых платежей

Он составит не менее 150-ти тысяч рублей. В сообщении регулятора говорится, что это должно повысить доступность переводов через систему. Как отмечает газета «КоммерсантЪ», новое требование затронет Сбербанк, у которого суточный лимит на переводы установлен в размере 50-ти тысяч рублей.