Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал порядок и отсутствие протестов условиями своего ухода с поста президента. Он пообещал, что проект новой белорусской Конституции будет готов до конца этого года, а в начале следующего будет вынесен на референдум. Лукашенко вновь высказался за перераспределение полномочий внутри властной вертикали, но подчеркнул, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой.