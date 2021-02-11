Песков: Встреча Владимира Путина с руководителями ведущих российских СМИ не связана с ростом протестной активности

Встреча Владимира Путина с руководителями ведущих российских СМИ не связана с ростом протестной активности, — пояснил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, такие мероприятия проводятся традиционно, чтобы прояснить какие-то вопросы в закрытом формате. Он также выразил сожаление, что о некоторых деталях встречи стало известно широкой общественности.