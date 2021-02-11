Источники информагентств: Террористы готовят боевиков для преступлений во время массовых акций в российских городах

Террористы, по данным источников ТАСС и агентства РИА в правоохранительных органах, готовят боевиков для преступлений во время массовых акций в различных российских городах. Утверждается, что в настоящее время ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа тех, кто имеет российское происхождение или завербован в граничащих с Россией странах.

Отмечу, что сегодня силовые ведомства предостерегли граждан от участия в несогласованных акциях в выходные. Напомню, сторонники Алексея Навального планируют в воскресенье устроить флешмоб в его поддержку.