Троицкий: Ларри Флинт был одним из главных символов либертарианских медиа и противником всяческого консерватизма

Создатель журнала «Hustler» Ларри Флинт, который скончался 10 февраля в возрасте 78 лет, был одним из главных символов либертарианских медиа и противником всяческого консерватизма. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» музыкальный критик Артемий Троицкий.

«Ларри Флинт был одним из знамен и главных символов либертарианских медиа. Сначала был Хью Хефнер, который основал «Playboy» и сделал секс и эротику достоянием американского, а затем и мирового мейнстрима. Ларри Флинт пошел еще дальше. По сравнению с достаточно культурным и сдержанным «Playboy», журнал «Hustler» был реальной порнографией. Тем не менее, в те времена разгула сексуальной революции и всяческого либертарианства — это конец 60'х и 70-е годы — народом это все воспринималось с большим энтузиазмом», — отметил А.Троицкий.

По его словам, «тогда же Ларри Флинт проявил себя в качестве общественного деятеля своими отважными эскападами в защиту свободы слова и сексуальной разнузданности». «За это ему досталось, на него было совершено покушение, после чего его парализовало. И был известный фильм «Народ против Ларри Флинта» как раз о том, как американский консервативный истеблишмент пытался Флинта прижать к ногтю. Несмотря на это, Ларри Флинт до конца жизни оставался закоренелым хиппи и противником всяческого консерватизма», — заключил А.Троицкий.