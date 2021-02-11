Центробанк вряд ли изменит ключевую ставку на заседании совета директоров 12 февраля – экономист

Центробанк вряд ли изменит ключевую ставку на заседании совета директоров 12 февраля. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист Игорь Николаев.

«Ничего особенного ждать не стоит. Все-таки 4,9% — официальная инфляция по итогам 2020 года, и 4,25% ставка. При том, что в январе инфляция тоже была достаточно высокой — плюс 0,7%, что существенно выше, чем год назад, снижения ключевой ставки точно ждать не стоит», — сказал эксперт.



Вместе с тем Николаев отметил, что и повышения тоже не будет, «но уже в большей степени по политическим мотивам — не поймут».