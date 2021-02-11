Производители Kia и Hyundai попросили Следственный комитет проверить работу некоторых районных судов Тольятти

Южнокорейские производители Kia и Hyundai попросили Следственный комитет, Совет по противодействию коррупции при президенте и квалификационную коллегию судей Самарской области проверить работу некоторых районных судов Тольятти, пишет РБК. В деятельности судов увидели признаки мошенничества.

Автопроизводители, считают, что сотрудники суда могут участвовать в мошеннической схеме при рассмотрении исков о защите прав потребителей.

Суть потенциальной мошеннической схемы выглядит по по данным РБК следующим образом: покупатель бывшего в употреблении автомобиля, как правило, на последнем году гарантийного срока направляет в Автозаводский районный суд иск к производителю о якобы выявленных дефектах ― обычно они сводятся к выходу из строя электронных блоков управления различных систем. Иски при этом рассматривают одни и те же судьи, истцов представляет чаще всего один человек (Альберт Сабирзянов), а экспертизу проводят заранее определенные эксперты в Тольятти.

Представитель «Хендэ Мотор СНГ» сообщил, что ущерб от действий судей в Тольятти для компании оценивается в 30 млн руб. по уже завершенным делам и еще в 40 млн руб. по текущим.



Представитель «Киа Моторс Россия и СНГ» не уточнил размер ущерба.