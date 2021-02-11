Сразу несколько федеральных ведомств выразили предостережение из-за объявленной акции в поддержку Алексея Навального

Сразу несколько федеральных ведомств выразили предостережение из-за объявленной акции в поддержку политика Алексея Навального. Они назвали ее несогласованной.

Генпрокуратура, МВД и Следственный комитет выступили с предостережениями из-за намеченной на воскресенье акции практически одновременно. Так, в МВД вновь упомянули об административной и уголовной ответственности за участие в несогласованных мероприятиях и рекомендовали руководствоваться «здравым смыслом». Кроме того, в ведомстве сказали о сохраняющихся коронавирусных ограничениях.

В Генпрокуратуре, в свою очередь, напомнили об ответственности за призывы к массовым беспорядкам и участии в этих действиях. А в Следственном комитете предостерегли, в том числе, и от вовлечения в несогласованные акции несовершеннолетних – такие действия, как подчеркнули в ведомстве, также являются уголовно наказуемыми.

Ранее руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков сообщал о планах провести акцию в воскресенье, правда, в совершенно ином формате. Он предлагал выйти во дворы, включить фонари и постоять с ними несколько минут, а затем выложить видео в соцсетях.

Предостережения от надзорных и силовых ведомств появлялись перед каждой акцией в поддержку Алексея Навального, прошедшей в январе и начале февраля. В результате митинги сопровождались массовыми задержаниями протестующих.