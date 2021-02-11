Бабушкинский суд продолжит рассматривать дело Навального о клевете на ветерана 12 февраля

Бабушкинский суд Москвы продолжит рассматривать дело политика Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко 12 февраля. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат оппозиционера Ольга Михайлова.

«Завтра сторона обвинения продолжит представлять свои доказательства. Она должна закончить оборвавшиеся допросы как потерпевшего, так и свидетеля — внука потерпевшего. Кроме того, стороной обвинения заявлен еще ряд свидетелей, которых они хотят допросить в ходе судебного разбирательства», — рассказала адвокат.

Как уточнила Михайлова, «помимо этого обвинение будет оглашать материалы дела». «Как я понимаю, дальше передадут возможность стороне защиты представлять свои доказательства невиновности Навального», — заключила адвокат.

Как сообщили пресс-службе суда, Алексей Навальный в пятницу будет доставлен в Бабушкинский суд Москвы для личного участия в заседании.

Политик обвиняется в совершении преступления по ч.2 ст.128.1 УК РФ — «Клевета». Наказание по данной статье предусматривает штраф, либо обязательные работы.

По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию». Вину политик не признает.