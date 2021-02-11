Глава Российского союза промышленников и предприниматель Александр Шохин считает опасным прецедентом попытку красноярского законодательного собрания взыскать штраф за аварию на Норильской ТЭЦ лично с предпринимателя Владимира Потанина. По его словам, по сути это произвол. Между тем, в краевом парламенте считают, что Потанин лично несет за все ответственность, будучи главой компании «Норникель».
Ранее сообщалось, что власти Красноярского края намерены предъявить дополнительные претензии компании.
Александр Шохин считает опасным прецедентом попытку взыскать штраф за аварию на Норильской ТЭЦ лично с Потанина
Глава Российского союза промышленников и предприниматель Александр Шохин считает опасным прецедентом попытку красноярского законодательного собрания взыскать штраф за аварию на Норильской ТЭЦ лично с предпринимателя Владимира Потанина. По его словам, по сути это произвол. Между тем, в краевом парламенте считают, что Потанин лично несет за все ответственность, будучи главой компании «Норникель».