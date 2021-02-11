Александр Шохин считает опасным прецедентом попытку взыскать штраф за аварию на Норильской ТЭЦ лично с Потанина

Глава Российского союза промышленников и предприниматель Александр Шохин считает опасным прецедентом попытку красноярского законодательного собрания взыскать штраф за аварию на Норильской ТЭЦ лично с предпринимателя Владимира Потанина. По его словам, по сути это произвол. Между тем, в краевом парламенте считают, что Потанин лично несет за все ответственность, будучи главой компании «Норникель».

Ранее сообщалось, что власти Красноярского края намерены предъявить дополнительные претензии компании.