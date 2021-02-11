Районный суд в Санкт-Петербурге сократил с 7-ми дней до суток арест рэперу Вячеславу Машнову, известному под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС. Ранее его отправили в изолятор за то, что он, по мнению полицейских, нецензурно выражался на акции сторонников политика Алексея Навального.

Апелляцию по делу рэпера рассматривали буквально несколько минут. Как сообщил Эху его защитник Павел Ясман — уже сегодня Машнов выйдет из изолятора. Однако в какое именно время это произойдёт он не уточнил, сославшись на то, что нужно посчитать количество часов, которое ушло на задержание и суд. Напомню, претензии к Славе КПСС со стороны петербургский полицейских возникли после того, как он вышел второго февраля на Невский проспект. В этот вечер сторонники Навального собрались в центре города, чтобы провести несогласованную акцию в поддержку оппозиционера, которому по делу «Ив Роше» заменили условный срок на реальный. Рэпер Машнов гулял по Невскому и на некоторых видео, которые после попали в соцсети, кричал фразу «Лизай, а не кусай. Клитор — нежная штучка». Полицейские расценили это как мелкое хулиганство и составили на музыканта протокол по административной статье.

На протестных акциях в Санкт-Петербурге в конце января и начале февраля, по данным правозащитников, были задержаны более 2-х тысяч человек.