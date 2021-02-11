Комиссар СЕ по правам человека потребовала у главы МВД РФ объяснений по поводу большого числа задержаний на протестах

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович потребовала у главы МВД России Владимира Колокольцева объяснений по поводу большого числа задержаний в ходе недавних протестных акций в России. В письме отмечается, что 23-го и 31-го января были задержаны около 10-ти тысяч человек, причем среди них были журналисты. Миятович ссылается на данные различных правозащитных организаций и на открытые источники.

Напомним, в конце января во многих российских городах прошли массовые акции в поддержку политика Алексея Навального.

Сторонники оппозиционера анонсируют новую акцию 14-го февраля. По замыслы это будет флэшмоб во дворах домов. Сегодня Генеральная прокуратура, МВД и Следственный комитет предостерегли граждан от участия в несогласованных акциях.