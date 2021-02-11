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14:15, 11 февраля 2021

Скандально известный издатель журнала Hustler Ларри Флинт умер от сердечного приступа в больнице Лос-Анджелеса

Скандально известный издатель порножурнала Hustler Ларри Флинт умер накануне от сердечного приступа в больнице Лос-Анджелеса, сообщают американские издания.

Hustler, который по своим откровенным фото обнаженной женской натуры превзошел более популярный среди мужской аудитории Плейбой, был основан Флинтом в начале 70-х, стартовав с двухстраничного бюллетеня, где рекламировались его ночные клубы. Мгновенная популярность издания заставила его владельца расшириться до полноценного журнала, а позже учредить несколько телеканалов, Интернет-порталов и казино. Как уточняет сайт Variety, публикующий биографию медиамагната от порноиндустрии, он вырос в бедной семье и в 15 лет, подделав свидетельство о рождении, пошел в армию, после чего работал в ресторанном бизнесе и занимался бутлегерством. Уже в качестве владельца империи плотских развлечений он стал участником многочисленных судебных процессов против сторонников ограничений порнографии, на которых всегда ссылался на Первую поправку американской конституции, гарантирующей право на свободу высказываний. После покушения на его жизнь, Флинт оказался парализованным и провел последние четыре десятка лет в инвалидном кресле, отделанном бархатом и золотом.

Ларри Флинт пробовал себя и в политике, баллотировавшись в президенты. В последние годы он выступал с резкой критикой Дональда Трампа, предложив награду в 10 млн долларов за компромат на главу Белого дома, который бы стал поводом для его импичмента.



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