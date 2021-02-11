Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Москва не пойдет на ухудшение отношений с Минском

По его словам, для России потерять Белоруссию смертельно опасно.

Лукашенко выступил перед делегатами Всебелорусского народного собрания. Власти называют это мероприятие «одной из важнейших форм прямой демократии». Лукашенко обещал подумать о корректировке Конституции и распределении властных полномочий. Он также назвал тунеядцами участников оппозиционных акций.

Министерство финансов Белоруссии отрицает, что Александр Лукашенко планирует попросить у России новый кредит в размере 3-х миллиардов долларов во время следующей встречи с Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили, что визит Лукашенко в Россию готовится, однако повестка дня переговоров еще формируется.