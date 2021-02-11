Тверской суд отказался рассмотреть иск сетевого издания Sota.Vision к администрации президента

Его подали из-за отказа аккредитовать двух журналистов издания на пресс-конференцию Владимира Путина.

Иск судья Екатерина Коротова посчитала нарушением основ конституционного строя. В определении Тверского суда сказано, что глава российского государства обладает неприкосновенностью. Из этого следует, что исковые претензии журналистов издания Sota vision в отношении сотрудников администрации Владимира Путина не что иное, как цитата «прямое или косвенное вмешательство в конституционно-правовую и иную деятельность президента». Подачу иска судья сочла недопустимой. Определение Коротовой издание опубликовало у себя в телеграм-канале, журналисты пишут, что ничего кроме смеха у них это не вызвало. К иску привёл отказ допустить двух журналистов Sota.Vision на пресс-конференцию Владимира Путина в декабре прошлого года. Заявку на аккредитацию издание Sota Vision отправило в требуемые сроки, но так её и не получило. В иске в Тверской суд главный редактор издания указывал, что согласно закону о СМИ, журналистам нельзя отказать в аккредитации при соблюдении правила подачи заявки. Нежелание государственного органа видеть того или иного журналиста не может быть причиной отказа. Олег Еланчик также ссылался на позицию Европейского суда по правам человека и требовал признать решение администрации президента незаконным, чтобы создать прецедент и избежать подобных эксцессов в будущем.

Редакция Sota.Vision намерена обжаловать определение судьи Тверского суда.