Генпрокуратура предостерегает от участия в акции в ближайшее воскресенье, о которой объявили соратники Навального

Генеральная прокуратура предостерегает от участия в акции в ближайшее воскресенье, о которой объявили соратники политика Алексея Навального. В прокуратуре напомнили, что размещение в интернете призывов к массовым беспорядкам, а также участие в таких действиях могут быть квалифицированы по статье 212-й Уголовного кодекса.

Ранее руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков сообщил о планах провести акцию 14-го февраля в новом формате. Жителям больших городов предлагается выйти во дворе, включить фонарик и постоять так несколько минут, а затем выложить видео в социальных сетях.