Минздрав скорректировал национальный календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, включив в группу приоритета высшего уровня людей старше 60 лет и жителей городов-миллионников. До сих пор в неё входили медики, учителя, соцработники и люди с хроническими заболеваниями. Таким образом, медицинское ведомство дало понять, что в вакцинациии от Ковид-19 в приоритетном порядке нуждается едва ли не бОльшая часть населения РФ, — пишет «Коммерсантъ».

По данным столичных властей, в Москве прививку от коронавируса уже сделали около полумиллиона человек. Президент Владимир Путин пока не привился. Пресс-секретарь главы государства сказал журналистам, что Путин сам объявит об этом.