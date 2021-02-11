Всемирная организация здравоохранения подтвердила необходимость сохранения масочного режима в России

Маска защищает не только человека, на котором надета, но и того, кто рядом, — сказала представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.

На соблюдении мер безопасности, включая обязательное ношение масок, настаивают и российские власти. Только так можно стабилизировать ситуацию с коронавирусом, — считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее в двух российских регионах, Чечни и Удмуртии, объявили об отмене обязательного ношения масок в общественных местах.

Первым регионом страны, где заявили об отмене масочного режима, стала Удмуртия. Губернатор Александр Бречалов отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе стабильная и прогнозируемая. При этом Бречалов советовал людям из групп риска все же не снимать маски в общественных местах. Позднее о принятии аналогичных мер заявили власти Чечни. Глава республики Рамзан Кадыров заявил также о снятии ограничений при въезде в регион.

Бывший главный санитарный врач, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко поддержал решение регионов. По его словам, для сосуществования с коронавирусом необходимо вырабатывать меры, которые способны вытеснить неспецифические методы защиты. Главным рычагом для этого, добавил Онищенко, является вакцинация против COVID-19.

Информацию о решении властей двух субъектов Федерации успели прокомментировать и в Кремле. Как заявил глава пресс-службы президента Дмитрий Песков, власти регионов реализуют свои особые коронавирусные полномочия и принимают решения в полном соответствии с реальной обстановкой на местах.

Чечня и Удмуртия входят в число регионов России, где суточный прирост заболевших коронавирусом не превышает 150 человек. За минувшие сутки в Удмуртии зафиксировано 4 летальных исхода, вызванных пандемией, в Чечне – 1.