Российское военно-историческое общество объяснило свое заявление в прокуратуру на публициста Александра Невзорова

По мнению общества, его высказывания о фильме «Зоя», посвященном героине Советского союза, демонстрируют невежество и неуважение к самой истории. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» рассказал научный директор РВИО Михаил Мягков.

Как сказал Мягков, «во-первых, Невзоров абсолютно не прав, когда говорит, что фильм «Зоя» провалился в прокате». «Из выделенной госсубсидии в 50 млн рублей фильм собрал уже 62 млн. И компания «Каро», которая показывает этот фильм, говорит, что он вышел в лидеры отечественного проката», — уточнил он.

Как напомнил Мягков, Невзоров также назвал «доносом» обращение, которое РВИО направило в прокуратуру. «На самом деле это не донос, а заявление. И РВИО, и общество в целом имеет право защищать своих героев, в том числе от оскорбления такими людьми как журналист Невзоров», — подчеркнул он.

С точки зрения Мягкова, «на самом деле нападки на таких героев, как Зоя Космодемьянская, панфиловцы, Александр Матросов, Николай Гастелло, уже носят системный характер и, по сути, являются нападками на российскую историю».

«Невзоров говорит, что Зоя — фанатичка, которая выполняла преступный приказ. Напомню, что этот приказ был издан, когда немцы стояли всего в 50, потом в 40, потом в 25 км от Москвы, и было необходимо лишить их возможности укрываться в теплых помещениях. Если бы не такие люди, как Зоя, не герои Великой Отечественной войны, ни журналиста Невзорова, ни других так называемых критиков, ни всего нашего общества в целом бы не было», — подчеркнули в РВИО.

Мягков пояснил, что «приказы, которые тогда отдавались, ни в военном, ни в юридическом аспекте никогда не были признаны преступными, и Невзоров очевидно об этом знает». «Сегодня, когда существуют подобные заявления — это направлено на то, чтобы морально разоружить наш народ, выбить из него национальную память. И тогда такой народ можно брать голыми руками. Мы считаем, что такое недопустимо. Поэтому мы выступили с соответствующим заявлением и попросили, чтобы слова Невзорова были оценены должным образом, исходя из российского законодательства», — заключил научный директор РВИО.

Российское военно-историческое общество требует возбудить уголовное дело против Невзорова, обвиняя его в реабилитации нацизма и в искажении исторической правды. Сам Невзоров заявил, что не говорил о нацизме, а всего лишь рассуждал о причине очередного провала патриотического кино. Публицист подчеркнул, что каяться и извиняться не намерен.