Центр имени Гамалеи потратит около 20-ти миллионов рублей на клинические исследования вакцины «Спутник Лайт», — передает Интерфакс. Подробности на сайте Единой информационной системы в сфере закупок не приводятся. Ранее Минздрав разрешил проводить исследования этой вакцины в трех медицинских центрах. Утверждалось, что в этом будут задействованы 150 добровольцев.

«Спутник Лайт» предполагает один укол вакцины, а не два.