Южнокорейские автопроизводители KIA и Hyunday заподозрили судей в Тольятти в мошенническом сговоре с перекупщиками автомобилей, — пишет газета РБК. Злоумышленники через суд могли незаконно добиваться компенсаций. В связи с этим компании попросили Следственный комитет, а также квалификационную коллегию судей Самарской области проверить работу некоторых районных судов. Отметим, что речь идет об автопроизводителей, на долю которых приходится почти четверть продаж всех новых машин в России.
2021-02-11T13:36:08+03:00
2021-02-11T13:36:08+03:00
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13:36, 11 февраля 2021
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