Южнокорейские автопроизводители KIA и Hyunday заподозрили судей в Тольятти в мошенническом сговоре с перекупщиками автомобилей, — пишет газета РБК. Злоумышленники через суд могли незаконно добиваться компенсаций. В связи с этим компании попросили Следственный комитет, а также квалификационную коллегию судей Самарской области проверить работу некоторых районных судов. Отметим, что речь идет об автопроизводителей, на долю которых приходится почти четверть продаж всех новых машин в России.