Генпрокуратура предупредила об ответственности организаторов и социальные сети от призывов к несогласованным акциям

Генеральная прокуратура предупредила об ответственности организаторов и социальные сети от призывов к несогласованным акциям. В сообщении надзорного ведомства отмечается, что такие действия могут быть квалифицированы по статье о массовых беспорядках. Интернет-компании, которые не удаляют соответствующие призывы, могут быть подвергнуты административному наказанию, — напоминают в Генпрокуратуре.

Аналогичные предупреждения сегодня распространили МВД и Следственный комитет.