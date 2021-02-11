Навальный завтра будет доставлен в Бабушкинский суд, где продолжится рассмотрение делу о клевете в отношении ветерана

Политик Алексей Навальный завтра будет доставлен в Бабушкинский суд Москвы, где продолжится рассмотрение делу о клевете в отношении ветерана, — сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе суда. Напомним, санкция по данной статье предусматривает наказание в виде штрафа или обязательных работ. Производство по этому делу было возобновлено после возвращения Навального в Россию.