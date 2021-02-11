Александр Лукашенко считает, что для России смертельно опасно потерять Белоруссию

Сегодня, выступая на Всебелорусском народном собрании, он сказал, что военная доктрина Минска носит исключительно оборонительный характер. Лукашенко пообещал укреплять силовой блок в стране соразмерно угрозам и вызовам.
2021-02-11T13:34:10+03:00
2021-02-11T13:34:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 11 февраля 2021
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