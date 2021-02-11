Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донбасс

Украинский лидер намерен пообщаться с военнослужащими и ознакомиться с ситуацией на передовой, сообщает его пресс-служба. Встречи пройдут на территории, подконтрольной Киеву. Вместе с Зеленским в район конфликта, как отмечается, отправились и послы стран так называемой «Большой семерки».

Это уже не первая поездка Зеленского в Донецкую область за последнее время. Он посещал регион в начале декабря прошлого года, его визит был приурочен ко Дню вооруженных сил Украины. Уже более полугода в зоне конфликта действует режим прекращения огня между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Впрочем, периодически поступают сведения об обстрелах с двух сторон.

В январе, тем временем, Зеленский в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель констатировал отсутствие прогресса в мирном урегулировании в Донбассе. Режим прекращения огня, по мнению украинского лидера, соблюдается с большим трудом. Сам конфликт в регионе продолжается уже почти 7 лет.

В конце января глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе. Так он воспринял прошедший в Донецке форум «Русский Донбасс», где ряд выступающих высказывались за объединение с Россией. В Москве такие планы отрицают.