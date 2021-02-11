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12:37, 11 февраля 2021

Компания «Бургеркинг» сообщила о сотне исков от контрагентов

В 90% случаев это неисполненные обязательства преимущественно по договорам аренды, — сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании. По его словам, в каждом случае ведется поиск оптимального решения. Компания постарается прийти к досудебному урегулированию.  



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