Компания «Бургеркинг» сообщила о сотне исков от контрагентов

В 90% случаев это неисполненные обязательства преимущественно по договорам аренды, — сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании. По его словам, в каждом случае ведется поиск оптимального решения. Компания постарается прийти к досудебному урегулированию.
2021-02-11T12:37:28+03:00
2021-02-11T12:45:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2788808-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3399224.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:37, 11 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…