Японская телекомпания NНК купил сериал «Шерлок в России»

Его начнут показывать 14-го февраля на развлекательном канале AХN Mystery. Сериал рассказывает о визите английского сыщика в дореволюционный Санкт-Петербург. Главную роль сыграл Максим Матвеев.
2021-02-11T12:36:38+03:00
2021-02-11T12:36:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:36, 11 февраля 2021
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