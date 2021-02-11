Федеральная антимонопольная служба возбудила новое дело против оператора Tele2 из-за повышения тарифов с 1 января

Услуги подорожали в среднем на 13%. Это обосновывается ростом затрат. При этом в антимонопольную службу поступило много жалоб от абонентов, — сообщает «Коммерсантъ».
2021-02-11T12:36:13+03:00
2021-02-11T12:47:04+03:00
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12:36, 11 февраля 2021
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