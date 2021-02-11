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12:11, 11 февраля 2021

В Москве сегодня ожидается сильный снегопад

фото: Фадеичев Сергей / ТАСС
фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

В мэрии говорят, что городские службы готовы к ликвидации последствий стихии. По прогнозу выпадет до 35-ти сантиметров снега. На его уборку уйдет восемь суток. Столичные власти не исключают временных ограничений движения на городских улицах.



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