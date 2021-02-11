В Москве сегодня ожидается сильный снегопад

В мэрии говорят, что городские службы готовы к ликвидации последствий стихии. По прогнозу выпадет до 35-ти сантиметров снега. На его уборку уйдет восемь суток. Столичные власти не исключают временных ограничений движения на городских улицах.
2021-02-11T12:11:53+03:00
2021-02-11T12:24:33+03:00
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12:11, 11 февраля 2021
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