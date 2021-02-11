В Москве за сутки зафиксировано более 2 тысяч случаев заражения COVID-19

Это самый высокий показатель начиная с 7 февраля, следует из данных оперативного штаба.

2040 случаев заражения коронавирусом в Москве отмечено за последние сутки, что почти на 600 человек больше, чем накануне. Умер от пандемии 61 человек. При этом выздоровели от ковид-19 свыше 3,5 тысяч москвичей.

Отметим, что в столице уже третью неделю фиксируют менее 3 тыс. случаев заражения ежедневно. В то время, как в начале года этот показатель превышал 5 тыс человек.

По стране ситуация с заболеваемостью также продолжает стабилизироваться. Суточный прирост новых заболевших – немногим более 15 тыс. При этом количество смертельных исходов за сутки – 553 — стало максимальным с начала месяца.

Добавим, что по информации Роспотребнадзора, опубликованной сегодня, в за время пандемии в стране проведено свыше 105 млн. тестов на COVID-19.