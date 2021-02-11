Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева обратилась в МВД по ситуации в спецприемнике «Сахарово»

Оттуда поступают сообщения об ухудшении условий содержания арестованных.

В настоящий момент, как сообщила сама Потяева агентству «Интерфакс», ее аппарат ждет ответа как от МВД, так и от руководства спецприемника в Сахарове в Новой Москве. Незадолго до того, как стало известно об обращении омбудсмена, главный редактор интернет-издания «Медиазона» Сергей Смирнов, отбывающий административный арест, сообщил о введении серьезных ограничений. В частности, он рассказал журналистке Елизавете Нестеровой, что ему и его сокамерникам запретили прогулки и несколько дней не давали телефон, несмотря на право на 15-минутное общение с близкими. Кроме того, на днях Смирнова перевели в двухместную камеру, где днем крайне жарко из-за включенных на полную мощность батарей. Ночью же батареи выключают, и становится очень холодно, отмечается в телеграм-канале журналиста. Смирнов описывает режим в Сахарово как «более жесткий и где-то беспредельный». Людей, по утверждениям главреда «Медиазоны», обыскивают, некоторых «ставят лицом к стене и заламывают руки». Сам Смирнов в настоящий момент отбывает 15-суточный арест по обвинению в призывах к участию в несогласованной акции.

Чуть ранее некоторые арестанты в Сахарова пожаловались на угрозы возбуждения уголовного дела со стороны сотрудников Следственного комитете. Поводом послужил видеоролик, участники которого скандируют «Путин вор». Его авторы утверждают, что запись сделана в спецприемнике в Сахарове.