В России за сутки коронавирус обнаружили у 15-ти тысяч человек

Это обновленные данные оперативного штаба. Умерли 553 человека. Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Москве – около 2-х тысяч.
2021-02-11T11:50:02+03:00
2021-02-11T12:02:01+03:00
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11:50, 11 февраля 2021
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Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…