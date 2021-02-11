Всебелорусское народное собрание предложит создать конституционную комиссию для разработки изменений в основной закон

Всебелорусское народное собрание, которое заседает в Минске, предложит создать конституционную комиссию для разработки изменений в основной закон страны. Об этом говорится в проекте резолюции собрания, с которым ознакомился корреспондент РБК. Александр Лукашенко, выступая перед депутатами, обещал подумать о корректировке Конституции и распределении властных полномочий.