Всебелорусское народное собрание предложит создать конституционную комиссию для разработки изменений в основной закон

Всебелорусское народное собрание, которое заседает в Минске, предложит создать конституционную комиссию для разработки изменений в основной закон страны. Об этом говорится в проекте резолюции собрания, с которым ознакомился корреспондент РБК. Александр Лукашенко, выступая перед депутатами, обещал подумать о корректировке Конституции и распределении властных полномочий.
2021-02-11T11:49:10+03:00
2021-02-11T12:08:14+03:00
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11:49, 11 февраля 2021
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