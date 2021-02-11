Лукашенко планирует попросить у России новый кредит в размере 3-х млрд долларов во время следующей встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует попросить у России новый кредит в размере 3-х миллиардов долларов во время следующей встречи с Владимиром Путиным, — сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Информацию о подготовке встречи подтвердили в Кремле. По некоторым данным, она может состояться в Сочи в 20-х числах февраля.