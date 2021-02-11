В Хабаровске майора полиции уволили после того, как она разместила видео в TikTok

В ролике женщина-участковый в форме строит рожи и предлагает пукнуть. Руководство решило, что майор опорочила честь сотрудника органов внутренних дел, — сообщает издание «Медиазона».
2021-02-11T11:36:15+03:00
2021-02-11T11:36:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:36, 11 февраля 2021
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