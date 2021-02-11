Минобразования проверит Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН после жалобы на низкие зарплаты

Министерство образования России проверит Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН после жалобы одной из сотрудниц на низкие зарплаты.

Профильная комиссия министерства должна оценить все средства, которые поступали и расходовались в институте. Об этом сообщил замглавы ведомства Петр Кучеренко. Он при этом подчеркнул, что министерство свои обязательства по финансированию региона выполнило. У Института есть возможность платить своим сотрудникам больше. Ответственность за сложившуюся ситуацию Кучеренко с федерального ведомства не снимает.

Напомним, в минувший понедельник старший научный сотрудник Института цитологии и генетики на заседании Совета по науке и образованию пожаловалась президенту, что ее оклад на полной ставке составляет всего 25 тысяч рублей. В то время как согласно майским указам главы государства, должен быть на уровне 80 тысяч. При этом, по ее словам, части сотрудников предлагают официально перевестись на полставки с сохранением полной нагрузки. Тогда Путин поручил министру финансов и главе Минобрнауки разобраться с проблемами начисления заработных плат сотрудникам института.

Свою проверку по данному факту также проводит прокуратура Новосибирской области и Следственный комитет.

В федеральном Министерстве образования и науки уже сообщили, что из-за сложившейся в регионе ситуации, местное отделение ведомства будет ликвидировано.