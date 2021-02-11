Американская прокуратура завела уголовное дело по факту звонков Дональда Трампа чиновникам штата Джорджия

Трамп пытался заставить их изменить результаты президентских выборов в свою пользу.

Прокуроры округа Фултон, куда входит крупнейший город Атланта, который выиграл Джо Байден и забрал победу во всем штате Джорджия, сегодня утром направили письмо чиновникам штата с требование сохранить все документы, относящиеся к «попыткам повлиять» на выборы в Джорджии, включая звонок тогда-президента Дональда Трампа секретарю штата, главному следователю и губернатору. Документы необходимы прокурорам в рамках уголовного дела, которое они открыли по факту тех звонков, а также более общим попыткам изменить результаты выборов — включая подстрекательство к фальсификации выборов, предоставление ложных сведений органам власти, сговор, рекет, нарушение присяги и участие в насилие и угрозах в отношении чиновников, отвечающих за выборы. В начале января, когда все штаты уже сертифицировали результаты выборов, а выборщики проголосовали на декабрьском съезде, Трамп позвонил секретарю штата Джорджии Брэду Раффеншпергеру и в течение часа требовал «найти» 11780 голосов, поданных за него — это на один голос больше, чем набрал в Джорджии Джо Байден (пересчет голосов только утвердил его победу). А если он голоса не найдет, то совершит большую ошибку, заявил Трамп — запись разговора опубликовала газета Вашингтон Пост. Ранее в декабре Трамп звонил губернатору Брайану Кемпу, требуя отменить результаты выборов и созвать специальную сессию заксобрания, а также главному следователю штата, требуя «найти мошенничество».

Таким образом Джорджия стала вторым штатом, где Дональду Трампу грозит уголовное преследование. Прокуратура Нью-Йорка сейчас ведет на предмет налогового и банковского мошенничества.