Путин предлагал французскому коллеге помощь экспертов в изучении образцов анализов Навального после отравления

Владимир Путин предлагал французскому коллеге помощь российских экспертов в изучении образцов анализов Алексея Навального после отравления политика. Об этом российский президент рассказал на закрытой встрече с главными редакторами СМИ.

Следов отравляющих веществ в анализах Алексея Навального российские врачи и лаборатории не нашли, настаивает Владимир Путин. Президент рассказал, что он сначала просил Эммануэля Макрона прислать российским экспертам анализы, сделанные во французской лаборатории. Напомню, её специалисты наряду с немецкими и шведскими экспертами в сентябре нашли в организме Навального следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Позже это подтвердила Организации по запрещению химического оружия. Однако Макрон от предложения отказался, сообщил вчера Путин на закрытой встрече с главными редакторами СМИ — его слова приводит один из ее участников Алексей Венедиктов. Тогда Путин попросил, чтобы российские врачи приехали во Францию и непосредственно в лаборатории ознакомились с результатами анализа, в этом снова было отказано. Российский президент затем предложил, чтобы теперь уже французские специалисты приехали с результатами анализов в Москву. Путин заверил Макрона, что если наши эксперты в ходе исследований найдут хоть малейшее доказательство наличия ядов, то в России сразу возбудят уголовное дело в связи с отравлением. Однако и в этой просьбе Москвы президент Франции, по словам Путина, отказал.

Алексей Навальный был отравлен в Томске в августе прошлого года. Несколько недель политик находился в реанимации — сначала в больнице Омска, затем Берлина. Ещё несколько месяцев ушло на восстановление в Германии. Политик вернулся в Россию 17 января, где сразу был арестован, позже Навальному заменили условный срок по делу Ив Роше на реальный.