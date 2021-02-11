За последние сутки в России выявлено 15 038 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 553 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 21 961 человек.
2021-02-11T11:03:01+03:00
2021-02-11T11:33:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2788750-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3399140.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:03, 11 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…