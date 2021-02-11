Выпускники, не преодолевшие минимального порога на ЕГЭ по русскому языку, будут сдавать выпускные экзамены в сентябре, — сообщает Рособрнадзор. Проведение основного периода выпускных экзаменов для тех, кто не собирается поступать в вузы, запланировано с 25-го мая по 10 июня.