Выпускники, не преодолевшие минимального порога на ЕГЭ по русскому языку, будут сдавать выпускные экзамены в сентябре, — сообщает Рособрнадзор. Проведение основного периода выпускных экзаменов для тех, кто не собирается поступать в вузы, запланировано с 25-го мая по 10 июня.
2021-02-11T10:39:20+03:00
2021-02-11T10:39:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:39, 11 февраля 2021
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