Hyundai и КIА считают, что сотрудники некоторых судов Тольятти могут быть замешаны в мошеннической схеме

Корейские автогиганты Hyundai и КIА считают, что сотрудники некоторых районных судов Тольятти могут быть замешаны в мошеннической схеме с исками о защите прав потребителей. Компании попросили Следственный комитет, Совет по противодействию коррупции при президенте и квалификационную коллегию судей Самарской области проверить работу этих судов и обратить внимание на сложившуюся практику, — сообщает РБК. Отмечается, что иски автовладельцев к производителю рассматривают одни и те же судьи, истцов представляет один и тот же человек, экспертизу проводят определенные эксперты, с производителей взыскивают стоимость нового автомобиля, а также штрафы и неустойки.
2021-02-11T10:38:57+03:00
2021-02-11T10:38:57+03:00
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10:38, 11 февраля 2021
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