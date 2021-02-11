Hyundai и КIА считают, что сотрудники некоторых судов Тольятти могут быть замешаны в мошеннической схеме

Корейские автогиганты Hyundai и КIА считают, что сотрудники некоторых районных судов Тольятти могут быть замешаны в мошеннической схеме с исками о защите прав потребителей. Компании попросили Следственный комитет, Совет по противодействию коррупции при президенте и квалификационную коллегию судей Самарской области проверить работу этих судов и обратить внимание на сложившуюся практику, — сообщает РБК. Отмечается, что иски автовладельцев к производителю рассматривают одни и те же судьи, истцов представляет один и тот же человек, экспертизу проводят определенные эксперты, с производителей взыскивают стоимость нового автомобиля, а также штрафы и неустойки.