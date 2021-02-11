Тела пяти рабочих обнаружили в бытовках в стройгородке Центральной кольцевой автодороги в Солнечногорском районе Подмосковья. По данным Следственного комитета, смерть могла наступить в результате отравления угарным газом. Ведется проверка. По данным Интерфакса, все погибшие приехали в Подмосковье из Марий Эл.