Тверской суд Москвы отказался принять иск сетевого издания Sota Vision к администрации президента России, посчитав его нарушением основ конституционного строя. Цитата из определения судьи Екатерины Коротовой опубликована в Телеграм-канале издания. В декабре администрация президента отказалась аккредитовать Sota Vision на пресс-конференцию Владимира Путина, после чего и был подан иск в связи с нарушением закона о СМИ. Редакция намерена обжаловать решение суда.