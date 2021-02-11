Тверской суд Москвы отказался принять иск сетевого издания Sota Vision к администрации президента России, посчитав его нарушением основ конституционного строя. Цитата из определения судьи Екатерины Коротовой опубликована в Телеграм-канале издания. В декабре администрация президента отказалась аккредитовать Sota Vision на пресс-конференцию Владимира Путина, после чего и был подан иск в связи с нарушением закона о СМИ. Редакция намерена обжаловать решение суда.
2021-02-11T10:35:56+03:00
2021-02-11T10:35:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2788726-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:35, 11 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…