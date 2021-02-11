Власти Ставрополья утверждают, что информация о замене тел умерших новорожденных детей на кукол – это выдумка

Как сказал губернатор Владимир Владимиров, Лаура Даудова никого не рожала. Она подтвердила это письменно. Губернатор отметил, что теперь это дело семьи и правоохранительных органов. МВД Дагестана сообщило, что ведет проверку по заявлению Дауда Даудова. Он утверждал, что в ставропольском перинатальном центре вместо тел детей ему выдали кукол.
2021-02-11T10:34:25+03:00
2021-02-11T10:34:25+03:00
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10:34, 11 февраля 2021
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