Власти Ставрополья утверждают, что информация о замене тел умерших новорожденных детей на кукол – это выдумка

Как сказал губернатор Владимир Владимиров, Лаура Даудова никого не рожала. Она подтвердила это письменно. Губернатор отметил, что теперь это дело семьи и правоохранительных органов. МВД Дагестана сообщило, что ведет проверку по заявлению Дауда Даудова. Он утверждал, что в ставропольском перинатальном центре вместо тел детей ему выдали кукол.