Делегация УЕФА посетит сегодня Петербург последний раз перед Чемпионатом Европы по футболу 2020

Его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Это второй визит делегации УЕФА. Организация готова привлечь дополнительное число волонтеров, если они понадобятся для противоэпидемических мер. УЕФА надеется, что матчи удастся провести при заполненности стадионов более 50%. Однако рассматривается и сценарий игр без зрителей. Фан-зону разместят на Дворцовой площади. Согласно ранее опубликованному предварительному календарю, первый матч в Петербурге пройдет 12 июня. В этот день сборная России сыграет на «Газпром Арене» против Бельгии. Другие матчи Евро-2020 в Петербурге: Финляндия — Россия, Финляндия — Бельгия и первый четвертьфинал. Ожидается, что в следующем году Петербург примет финал Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, матчи Евро-2020 пройдут этим летом в 12 городах Европы.