Один из трех крупнейших американских авиаперевозчиков — United, сегодня возобновляет полеты лайнера Боинг 737-макс

Один из трех крупнейших американских авиаперевозчиков — компания United, сегодня возобновляет полеты лайнера Боинг 737-макс, которые были приостановлены во всем мире после двух авиакатастроф и выявленных ошибок в проектировании.

Американские власти заново сертифицировали Боинг 737-макс и выдали разрешение на эксплуатацию лайнера в ноябре прошлого года — после 20-ти месяцев запрета на полеты из-за авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, случившихся с разницей в полгода. Глава американского авиационного агентсва, в прошлом — пилот авиакомпании Дельта Стив Диксон лично протестировал 737-макс перед тем, как его ведомство выдало разрешение на полеты. Авиакомпания Юнайтед стала второй, кто начнет вновь эксплуатировать лайнеры — в декабре на Боингах 737-макс начали летать Американские авиалинии. Но зато Юнайтед возобновляет полеты масштабно — с 24-х перелетов сегодня, и уже 32-ух — с пятницы и до конца февраля. Американские авиалинии начали, для сравнения, всего с двух полетов. Первый рейс на лайнере Боинг 737-мак Юнайтед выполнит из Денвера в Хьюстон в 7.50 утра. Авиакомпания Юнайтед станет первой, чьи полеты на Боинга 737-Макс возобновятся на Западном побережье США.

Своим пассажирам авиакомпания Юнайтед обещала полную прозрачность при бронировании рейсов на Боинге 737-макс и заблаговременно информировать их о том, что их рейс будет выполняться именно на этом лайнере.