Юлия Навальная прилетела во Франкфурт, сообщила немецкая газета Spiegel

По данным издания, жена оппозиционного политика Алексея Навального прибыла в Германию с частным визитом.

О том, что Юлия Навальная покинула Россию, ранее сообщил источник «Интерфакса». По данным агентства, она вылетела во Франкфурт из московского аэропорта Домодедово.

По сообщению Spiegel жена оппозиционера Алексея Навального прилетела во Франкфурте-на-Майне накануне вечером. Речь идет о частном визите, пишет газета. Других подробностей не приводится.

Алексея Навального арестовали 18 января после возвращения из Германии, где он лечился. 2 февраля суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Фактически он будет находиться в колонии два года и восемь месяцев. Кроме того, накануне суд заочно арестовал соратника Навального Леонида Волкова. Который в настоящее время находится за границей.

Саму Юлию Навальную дважды задерживали на акциях в поддержку мужа. За участие в митинге 31 января суд оштрафовал ее на 20 тыс. руб.