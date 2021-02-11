Женщина, которой в роддоме вместо умерших младенцев якобы выдали кукол, призналась, что история выдумана

Женщина, которой в Ставропольском роддоме вместо умерших младенцев якобы выдали кукол, призналась, что история выдумана, — сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором ее муж Дауд Даудов

хоронил своих новорождённых детей в Дагестане, но, развернув саваны, обнаружил пластмассовых кукол.

Интернет-издание «База» утверждает, что жена Дауда Даудова обманывала супруга. Она девять месяцев имитировала беременность, а затем придумала историю с аневризмой. С женщиной сейчас работают следователи. В ближайшем времени ей придется пройти психиатрическую экспертизу. Подтверждения этой информации из официальных источников пока нет.