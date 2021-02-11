С сегодняшнего дня Латвия закрыла въезд в страну из-за пандемии

Въезд разрешен только по неотложным причинам, которыми считаются работа, учеба, воссоединение семьи, лечение или похороны. По данным властей, за прошедшие сутки в стране выявлено около одной тысячи новых случаев заражения коронавирусом.
2021-02-11T09:40:15+03:00
2021-02-11T10:05:35+03:00
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09:40, 11 февраля 2021
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Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…